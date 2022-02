San Luis Potosí niega agua de la Huasteca a Nuevo León

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, aseguró que no permitirá que el Gobierno de Nuevo León pueda acceder al suministro de agua de la Huasteca Potosina.

Esta declaración llega luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García mencionará que buscará reactivar el proyecto Monterrey VI, que consiste en llevar agua del estado de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, Ricardo Gallardo señaló que un proyecto de explotación de los mantos acuíferos, provocaría un daño considerable a la flora y fauna de la zona.

Consideró un “ecocidio” cualquier proyecto de explotación de los mantos acuíferos, dijo que provocaría un grave daño a la flora y fauna de la zona.

Explicó que mientras él esté frente a la administración estatal, no accederá al proyecto planteado por Nuevo León.

“Bueno lo he dejado claro nosotros después del gran fraude de traer agua de Guanajuato y pagarla los potosinos por más de 5 mil millones, pues ahora sería una locura permitir que la poca agua que se tiene en la Huasteca Potosina pues vayan a secar nuestros parajes por llevarse el agua a otros estados, es una locura, al menos este gobierno no lo va a permitir en estos seis años que nosotros estemos al frente del gobierno no vamos a permitir que hagan un ecocidio en la Huasteca Potosina, eso no va a suceder por mucho que digan que el proyecto y que el contrato y que el convenio, al menos con este gobierno no han hecho ningún convenio y no lo van a poder hacer”, señaló el mandatario potosino.

Información de: telediario.mx