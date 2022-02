Muestra Vanessa Guzmán los cambios de su cuerpo debido al fisicoculturismo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La actriz Vanessa Guzmán volvió a hacerse viral por mostrar cuánto ha cambiado su cuerpo por el entrenamiento y ejercicio que hace para participar en competencias de Fisicoculturismo.

Guzmán ha dejado de lado la actuación para meterse de lleno en la preparación de su cuerpo para pruebas de fisicoculturismo.

Aunque ha obtenido diversas críticas en redes sociales por su radical cambio, Guzmán sigue compartiendo videos y fotos de los avances que ha tenido.

“No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte”, expresó en su momento la actriz.

La actriz de 45 años, que recientemente se convirtió en abuela, se volvió viral una vez más al compartir un video en el que vuelve a mostrar su escultural cuerpo, mientras se prepara para seguir compitiendo en pruebas de fisicoculturismo.

Vanessa Guzmán, madre de dos hijos, abrió un canal de YouTube, en el que habla de fitness y muestra cómo es la preparación para los concursos de fisicoculturismo, así como tips para obtener mejores resultados en el gimnasio.

Con información de: noticieros.televisa.com