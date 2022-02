No compareció Gattás ante la UIFE

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez dio a conocer que no compareció a la invitación enviada por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica para que aclarara el origen de más de seis millones de pesos que de acuerdo con la UIFE erogó en un lapso de tres meses.

Sin embargo dijo, a través de un escrito por medio de sus abogados solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica se le informara “de qué se trata”.

“El equipo de abogados que tenemos fue a contestar la invitación que nos hizo la UIFE, en ese sentido pues hicimos una contestación legalmente correcta y así estamos en ese estatus”.

“Que nos manden información de qué se trata”, señaló.

Gattás Báez reiteró su postura de que al ser una invitación la que recibió, él no está obligado a comparecer ante la UIFE.

“Es una invitación, no tienen sustento legal y en ese sentido pues yo también si quiero ir voy y si no quiero ir pues no voy”.

Y recalcó; “estamos contestando legalmente esa invitación”.

Calificó como “una fantasía” los señalamientos que le hace la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, ya que, dijo, nada está comprobado legalmente.

“Ellos están hablando con puras especulaciones y no han sacado ningún documento oficial que me vincule con toda esa fantasía que están inventando”.

“Pero como no hay nada y no tienen nada es meramente mediático, y yo no voy a caer en el juego de ellos porque no tienen nada”, recalcó para concluir.