Mueren tres empleados al explotar auto-tanque

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Miguel Díaz / El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- Tres trabajadores de un taller de reparación de tráileres, perdieron la vida al explotar un auto-tanque cuando realizaban trabajos de soldadura la mañana de este viernes en la colonia Diana Laura Riojas al norte del municipio de Altamira.

En base a los datos proporcionados por personal de los cuerpos de emergencia, la mortal explosión se registró a las 11:30 horas de este viernes en el taller de mantenimiento de tráileres de la empresa Aparicio e Hijos.

El informe señala que fueron tres las víctimas, dos de ellos soldadores y el encargado del taller, cuyos generales no los proporcionaron.

Los cuerpos de los soldadores quedaron desechos a consecuencia de la explosión de la pipa y posteriormente el incendio de la misma.

A consecuencia de la explosión del tanque la tapa delantera salió disparada y a menos de cien metros alcanzó al encargado del taller quien tuvo una muerte instantánea.

Al lugar de los hechos arribó el coordinador de Protección Civil Regional, Cristian Pérez Ramos, quien indicó los trabajos los desarrollaban sin las medidas de seguridad correspondientes, además el auto tanque tenía residuos de combustóleo.

El funcionario estatal indicó que el taller será clausurado por no contar con las medidas de seguridad correspondientes en materia de Protección Civil.

Está explosión de la pipa se suma a la registrada a principios de este mes de febrero en calles de la colonia Miramar en la que afortunadamente no hubo desgracias personales que lamentar.