No habrá tregua contra los violentos: CDV

Por Alfredo Guevara

La política en materia de seguridad no ha cambiado y no habrá tregua contra los violentos, estableció el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tras los hechos violentos registrados en Reynosa, donde se destruyeron postes y cámaras de video vigilancia por presuntos delincuentes.

Expuso que vandalizaron la infraestructura ligada al Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5), “por operaciones que estamos llevando a cabo” en esa población fronteriza.

Sin embargo, dejó en claro “no vamos a ceder un solo espacio a los grupos criminales, vamos a actuar con firmeza y determinación, si en otras partes del país actúan de otra manera no aquí en Tamaulipas”, refrendó.

Dijo que la destrucción de las cámaras de video vigilancia de Reynosa, fue una respuesta de un operativo que se hizo por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).

Adelantó que lo sucedido en Reynosa este fin de semana, será evaluado en la reunión del Grupo de Coordinación, a realizarse el próximo lunes en esa población fronteriza.

“Y que no les quede la menor duda mi política en materia de seguridad no ha cambiado aquí no hay tregua con los violentos, Vamos a actuar con mucha firmeza para garantizar la seguridad de las familias aquí en Tamaulipas” sostuvo el mandatario.

Asentó que “no hay, ni habrá tregua contra los violentos, por el contrario actuaremos con mucha firmeza ante los hechos de vandalismo a varias cámaras de video vigilancia en Reynosa” dijo el mandatario.