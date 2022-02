Rafaguean el penal

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Un grupo de sujetos armados con armas de grueso calibre rafaguearon esta tarde el portón de acceso del Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad Capital.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 5:00 de la tarde de hoy viernes en el momento en que cinco reos del Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad Capital iban a ser trasladados a otro Centro Penitenciario.

Fue la tarde de este viernes cuando se activó una fuerte movilización policiaca después de que se reportara por la radiofrecuencia de unidades de emergencia que personas a bordo de un automóvil marca Chevrolet tipo Malibú en color azul realizaban detonaciones de armas de fuego hacia el portón del complejo penitenciario ubicado sobre la Calzada General Luis Caballero de esta Capital.

Después de rafaguear el portón del Cedes los agresores se dieron a la fuga a bordo de dicho vehículo.

Mientras el vehículo se daba a la fuga las unidades policiacas llegaron al lugar para cerrar la vialidad sobre el carril lateral y centrales de la Calzada General Luis Caballero en sentido de oriente a poniente.

Al lugar también acudió una ambulancia de Cruz Roja Mexicana cuyos paramédicos presuntamente le brindaron atención médica prehospitalaria a una celadora que se menciona de manera extraoficial habría resultado herida de un rozón de proyectil de arma de fuego en una extremidad inferior.

Entrevistado en el lugar, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jorge Ontiveros Molina, descartó que los hechos hayan sido a consecuencia del traslado de los reos.

“No quiero creer que sea por eso, eso se hace cada rato, todos los días, por las mismas situaciones de los requerimientos de los jueces, no entendemos que sea por eso”.

Ontiveros Molina señaló; “ahorita va un grupo de 5 personas que van siendo trasladadas pero no tiene nada que ver”.

El titular de la SSP señaló que aún cuando a ese momento se tenía información preliminar sobre la ubicación y aseguramiento de un vehículo no estaba confirmado que hubiera sido el utilizado para llevar a cabo la agresión armada.

“No te puedo asegurar hasta que los peritajes nos digan sí es, si aparece el dueño, hay un vehículo ahí pero primeramente tenemos que verificar que sea, no quiero echarle la culpa a un vehículo que no tiene nada que ver”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la mecánica de los hechos y cuál era el reporte que se tenía, Ontiveros Molina se limitó a señalar; “nada más pasó, ahora sí que como dicen aquí, al pasón y disparó”.

Cabe señalar que aún al caer la noche en el lugar se encontraban elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado ubicando y contabilizando los casquillos percutidos, detectándose al menos 18 de ellos en el exterior del Centro de Ejecución de Sanciones y alrededor de diez impactos de proyectil de arma de fuego sobre el portón metálico de acceso al Cedes.