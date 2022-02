Cae al 20% hospitalización por covid en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.- La baja en la ocupación hospitalaria de camas covid que han registrado en conjunto las unidades del sector salud en Tamaulipas, acumula 30 puntos porcentuales desde el uno de febrero, reportó la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (Red IRAG)

Esto se ha reflejado incluso en la ocupación por unidad médica, pues sólo tres de las 28 que son monitoreadas en la entidad, reportan este indicador por encima de los 50 puntos porcentuales y en el resto es menor del 44.

La Red IRAG reporta que al corte del jueves 24 por la noche, Tamaulipas registraba una ocupación del 20.17 por ciento del total de camas covid, lo que refleja una caída de 30 puntos con respecto al 31 de enero cuando estaba en 50.17 por ciento.

Al respecto las autoridades de salud han reiterado que prese al alza de contagios que generó la variante ómicron, no se presentó un incremento proporcional en lo que se refiere a complicaciones y posterior hospitalización de los pacientes.

En este indicador dentro de la tabla nacional, Tamaulipas se encuentra en el lugar 18 junto con Sonora con igual porcentaje, lejos del primer lugar que ocupa Aguascalientes con 48.91 por ciento.

En lo que respecta a la ocupación que registran las unidades médicas que son monitoreadas, se da a conocer que la unidad IMSS-Bienestar de Soto la Marina que sólo tiene cuatro camas, está al cien por ciento.

Los otros hospitales del IMSS que tienen un alto porcentaje de ocupación, son el No. 1 de Victoria con 78 por ciento, en tanto que el No.13 de Matamoros está al 60 por ciento.

También hay otros cuatro hospitales de IMSS que reportan ocupación elevada, siendo el No. 11 de Nuevo Laredo, el No. 270 de Reynosa y el No. 6 de Madero los tres con 44 por ciento y el No. 3 de Ciudad Mante con 33.

En cuanto a los hospitales covid en Victoria, aparte del No. 1 del IMSS, el Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata está al 15 por ciento, mientras que el del Issste y el Hospital Regional de Alta Especialidad no tienen camas covid ocupadas.