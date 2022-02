Contratación de asesores para diputados será transparente: Zertuche

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El pago de asesores para todos los diputados que integran la 65 legislatura del Congreso del Estado, será con recursos propios del Congreso del Estado, mediante un proceso transparente, aseguró Armando Zertuche Zuani.

Dijo que cada asesor ganará 25 mil pesos y deberá firmar un contrato de prestación de servicios, como lo establece la ley.

Para ello, se le pidió a cada diputado que haga su propuesta de asesor para proceder a iniciar el trámite administrativo.

El también coordinador de la bancada de Morena respondió a quienes recuerdan que en anteriores legisladores cada diputado pagaba de su bolsa al asesor.

“Pues me gustaría que me dijeran de dónde pagaban con recursos propios. ¿De dónde llegaba ese dinero? , dijo.

Luego ironizó al señalar que : “pues qué bien les iba para que pagaran con recursos propios”.

Explicó que, en realidad el dinero para el pago de asesores del Congreso llegaba más de otro lado.

“Si te portabas mal (como diputado) no te llegaba nada, y si te portabas bien hasta copeteado” indicó.

Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN, Félix Fernando García Aguiar, dijo que ellos todavía no deciden si aceptarán la asignación de asesores.

“Estamos en el análisis de esa propuesta y lo vamos a decidir en los siguientes días” mencionó, tras aclarar que el grupo parlamentario tiene actualmente sus propios asesores.