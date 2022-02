Listos los abogados para atender demandas por Reforma Energética

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Teresa Macías / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Los abogados de empresas del sector de energías renovables están preparándose para la lluvia de demandas que vendrán de ser aprobada la Reforma Energética tal y como está planteada.

“Hay suficientes abogados especializados en México y las empresas serán asesoradas por el tema si es que la reforma pasa como se está planteando”, dijo Moisés Castro Pizaña, presidente nacional de la Anade, Asociación Nacional de Abogados de Empresa.

Advirtió que la Anade está revisando que hay compromisos internacionales e inversiones de mediano y largo plazo que al día de hoy no se han recuperado, y la expectativa era que se recuperarán dentro de 10 o 15 años, y ante el cambio del escenario que se está planteando en la Reforma Eléctrica, eso implicaría que no se respetaran esos compromisos adquiridos.

“Se vale cambiar el rumbo del país en un tema estratégico como la electricidad, por condiciones ideológicas o por que se cree que es mejor para el país, lo que no se vale es cambiar las reglas del juego a mitad del partido, como si en un partido de futbol de repente cambian las reglas que dicen que ahora si puedes usar la mano, eso no se vale, porque no te preparaste para ello”.

Advirtió que eso genera señales de desconfianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, y es en perjuicio de todos los mexicanos.

“Quién en su sano juicio va querer apostarle a un país o a un estado que no está respetando las reglas que se fijan desde un principio”.

Destacó que los abogados de las empresas afectadas han recurrido a los amparos y la corte tendrá que resolver en su momento sobre algunas circunstancias, y agregó que de ser aprobada vendrán las consecuencias internacionales acciones de inconstitucionalidad, y amparos de las personas afectadas por la sola entrada en vigor de la nueva Ley.

“Lo más triste de todo es que de ser ese el caso, el estado mexicano va terminar pagando un costo altísimo de indemnización de arbitrajes que se llevaran fuera del país a cortes internacionales”.