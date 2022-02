Ni impugnador, ni aúlico de AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Pérez Ávila

No es la misma sociedad civil la gobernada, hoy, por don Andrés Manuel López Obrador, cotejada con la que tuvo al frente del Ejecutivo, don Carlos Salinas de Gortari, quien culminaba su sexenio monárquico, entre espectaculares logros que proyectaba al mundo entero la imagen de un jefe de estado visionario y talentoso, consumador de un Tratado Comercial Internacional, con sorprendentes ventajas para México. Si aceptamos el concepto promocionado por el Tlatoani de Palacio, ahora, antes no, el pueblo es sabio, no se equivoca, y lo apoya intensamente.

Lo dice en el sur. En la costa. En el centro. En el norte, en su visita a Nuevo Laredo, el día en el cual regresé de mi viaje a la Capital:

“Nada se puede esperar de políticos, corruptos todos, de la prensa vendida o alquilada, de intelectuales alcahuetes, o de potentados dominados por la codicia”. Tengo entendido que tal fue la respuesta, sin mencionar el caso de su hijo mayor José Ramón.

Sobre José Ramón, quien radica, ignoro si en forma permanente, o con estilo fortuito en una “mansión gris”, en Houston, Texas; yo sostengo todo lo opuesto, a la catarata de críticas enderezadas en su contra, por no vivir en la austeridad estentórea de su señor padre.

Si José Ramón, en razón de sus ingresos lícitos, quiere, y puede darse un lujo negado a la inmensa mayoría. Si le agrada vivir en un tren pletórico de ostentación, lujos y distracciones sibaríticas, eso a nadie debe molestar, ni inquietar, incluyendo al señor Presidente.

Me parece que la cuestión vinculada a los medios de comunicación es, si no lo único, sí lo más importante, lo que debe originarnos la inquietud de clarificar, una actualidad impuesta por el Jefe del Ejecutivo. Yo lo llamaría el Síndrome de Hamlet:

Estar, o no estar con el Presidente. He ahí el dilema.

Si estás con el Presidente, eres patriota, íntegro, impoluto, un ciudadano que se opone a que el país sea entregado a manos de extranjeros.

Si no estás, entonces eres un traidor a la Patria, quieres que siga el régimen de corrupción, y que la riqueza de México beneficie al extranjero.

Tal imperativo, nos deja sin opción.

GALARDÓN NACIONAL A ABRAHAM Y A MÍ

En una ceremonia pausada, celebrada el jueves 17 en austero auditorio, en la Ciudad de México, el respetable y muy destacado periodista Abraham Mohamed II y el suscrito fuimos reconocidos por La Representación en México de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS, LOCUTORES Y COMUNICADORES DE LOS ESTADOS UNIDOS, (ANPLC-USA) y COMUNICADORES UNIDOS A.C. como un ejemplo a seguir, para los nuevos valores en la labor informativa.

Abraham es una personalidad en el apasionante universo de la comunicación. Llega a Nuevo Laredo, procedente de Reynosa, para incorporarse en el cuerpo de reporteros del periódico EL DIARIO, del cual yo era director. Me entera de su propósito de ir a la Capital, en un notable afán de superación. Lo apoyo, con aprecio fraternal. Su encumbramiento es relampagueante. En la megalópolis, sostiene un encuentro fortuito con Fernando Parra González, quien, al advertir en él la esencia, el coraje, la determinación que lo impulsaban, le confió la dirección de su periódico Ovaciones.

Abraham, desde 1971, con su columna CANDELERO POLÍTICO, es una de las cimas más elevadas en el rubro de la normatividad. Yo estoy convencido de que el inteligente lector está de acuerdo conmigo: El Estado, el Ejecutivo, le deben un muy merecido homenaje al TAMAULIPECO, con tan loable trayectoria diarista.

Yo hablé en la culminación de la ceremonia. Me aplaudieron.

Entre la asistencia, destacaba la dama, Rosalía Buaún Sánchez, dirigente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Quedé estático ante su lindura.