Regresa Gobierno federal ‘a las andadas’; aumentará el gas mañana

Diego López Bernal

El Gobierno federal no pudo sostener por dos semanas consecutivas la reducción a los precios del gas LP y autorizó un nuevo incremento a partir de este domingo 27 de febrero, que para Ciudad Victoria y la región será de 34 centavos para la venta en kilogramos y de 18 en litros.

En el aviso dado a conocer este sábado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fijó como nuevos precios para la semana que mañana inicia de 24.25 pesos por kilogramo (23.91 precio actual) y de 13.09 por litro (12.91 hasta hoy), por lo que regresa a la senda de los aumentos.

Los archivos señalan que desde el nueve de enero el gas licuado de petróleo comenzó la racha de aumentos, que duró seis semanas, y se rompió el 20 de febrero pasado; sin embargo, con los precios dados a conocer este día se regresa a la senda de los incrementos.

Por tanto, con el aumento autorizado por el organismo federal el tanque de 45 kilos podrá venderse en la región 43 hasta en mil 91.25 pesos y por el de 30 los consumidores tendrán que pagar 727.50.

El Diario MX te presenta los precios máximos que regirán en las principales ciudades de Tamaulipas a partir de este domingo; los más altos se pagarán en El Mante, con 24.84 por kilo y 13.42 por litro, mientras que en la zona conurbada del sur serán de 24.65 y 13.31, respectivamente.

En contraparte, los consumidores de la zona fronteriza son a quienes les cuesta menos el gas LP; los nuevos precios serán en Reynosa y Matamoros de 20.97 (kilo) y 11.32 (litro), mientras que en Nuevo Laredo fueron fijados como máximos en 22.75 y 12.29.

De esta manera, si bien el Gobierno federal inició en agosto del 2021 el control de precios para que las empresas gaseras no abusaran de los consumidores, tener un gas barato no es posible, al menos no en el centro y sur de Tamaulipas.