Arroja ácido a la cara de su novia; ella lo perdona y se casan

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Turquía, un hombre arrojó ácido a la cara de su novia y la desfiguró. Sin embargo, dos años después, ella lo perdonó y recientemente se casaron.

El hombre le provocó quemaduras graves en el rostro. Además le dañó el 70 por ciento de la visión. Increíblemente, la joven lo aceptó de vuelta en su vida.

Casim Ozan Celtik, de 23 años, es el nombre del novio de la joven. Hace unos días, se casó con su víctima: Berfin Ozek, de 2o.

Hace dos años, el agresor roció la sustancia química en el rostro de la mujer, luego de una discusión de pareja.

“Sino puedo tenerte, nadie puede”, gritó el hombre antes de aventarle ácido a su novia, según información de The New York Post.

Después de la agresión, la mujer quedó parcialmente ciega. Por ello, presentó una denuncia contra su entonces novio, quien fue arrestado.

Pero el hombre pidió disculpas a la novia desde la cárcel. La ‘bombardeó’ con mensaje de amor y reconciliación durante el tiempo que pasó encerrado. Y la convenció.

La chica declaró que estaba ‘entregada’ y ‘enamorada’ del sujeto que le desfiguró la cara con ácido. Además, pidió al juez restituir la denuncia.

“Nos hemos escrito muchas cartas el uno al otro. Me he entregado a él. Lo amo mucho, [y] él me ama mucho “, declaró.

Aunque el hombre fue sentenciado a 13 años de prisión, el perdón de su víctima y las nuevas reglas por Covid-19, ayudaron a su libertad condicional.

Fue Celtik quien propuso matrimonio a su novia y ella aceptó. La opinión pública en Turquía quedó horrorizada por el perdón.

Se casaron en diciembre. Las fotos la muestran sonriente, mientras firma los documentos legales. Su familia no aceptó el matrimonio y no acudió a la ceremonia.

Con información de: plumasatomicas.com