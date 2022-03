AMLO critica al INE por no promover la revocación

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

No respetan la Constitución, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que no está promoviendo la consulta de revocación de mandato, cuestionando si están llamando a participar.

“Nos llama mucho la atención que no se esté promoviendo la revocación del mandato, que no se esté cumpliendo con la constitución, es que no hay información, ¿escuchan ustedes algo llamando a la gente a participar?, nada”, comentó AMLO.

En la mañanera reiteró que ahora la gente está muy despierta, muy consiente, muy politizada, que opina bien “y que otros lo que hacen es que muestran lo que son. Les sale su racismo y, también para eso ayudan las redes, para que todo el mundo se sincere, no a la hipocresía”.

Mencionó que, por la veda electoral, “mientras no se convoque a apoyar a un partido o a candidatos, no hay problema, ya que eso sería propaganda, pero informar no, es un derecho ciudadano la información”.

Aseguró que seguirá con las giras, pero no transmitirá los actos, ya que han sido privados, en cuanto a la gente, cuida no mencionar nada de la consulta ni de las elecciones.

Con información de: telediario.mx