Autoridades electorales omiten su trabajo: PT

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Pese a que el Gobernador del Estado publica de forma constante sus actividades, las autoridades electorales han omitido su trabajo con lo cual han permitido que siga violando la veda electoral, acusó el comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), Arcenio Ortega Lozano.

En rueda de prensa, el también ex diputado local señaló que tanto el INE como el Ietam y el Trieltam están omitiendo su trabajo al no posicionarse en contra de la propaganda que realiza en sus redes sociales el Ejecutivo estatal en plena veda electoral.

Ortega Lozano dijo que contrario a lo que realizó el INE el pasado 16 de febrero cuando ordenó bajar comunicados de gobernadores en 17 entidades federativas así como también a la Jefa de Gobierno de la CDMX al considerarla propaganda gubernamental, en Tamaulipas el Gobernador publica de forma constante sus actividades sin que los órganos electorales y de justicia ejerzan algún tipo de acción en su contra.

“Aparece todos los días en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y nadie da cuenta de esto, como si no sucediera, sin embargo, está sucediendo en el estado”.

“Esto las autoridades pareciera que no lo ven”, insistió.

Cabe señalar que en la rueda de prensa Ortega Lozano exhibió una cartulina con una serie de imágenes del gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca en reuniones de trabajo y realizando recorridos.

“Que el INE no haga nada nos habla de la imparcialidad (sic) con que está viendo ese instituto político y que está permitiendo que el Gobierno del Estado, el gobernador concretamente, aparece en muchas fotos, él esté violando la ley flagrantemente y lo dejen hacerlo”.