Pronto habrá información sobre fusilamiento de 17 personas en Michoacán: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todavía no hay información sobre el fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, en el estado de Michoacán, por parte de civiles armados.

López Obrador apuntó que le llama la atención el hecho de que no haya cuerpos tras estas ejecuciones, y pidió a los medios de comunicación no dar como un hecho el video que salió a la luz en redes sociales.

“Primero esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán, el Gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos que se habla de ls redes sociales de 17 fusilados, me llamó mucho la atención, porque esas noticias por lo mismo”, declaró.

“Quién sabe, lo que sucede es que me llama la atención. Ojalá y no sea cierto, que no sea cómo lo están difundiendo, pero me llamó la atención (…) todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho: fusilan a 17 en velorio. Deseo con toda mi alma que no sean como ellos lo están dando a conocer”, reiteró.

Este domingo sicarios armados asesinaron a más de una docena de personas que habían asistido a un velatorio en el municipio de San José Gracia, estado de Michoacán.

El homicidio múltiple, en el que según información preliminar habrían muerto 17 personas, quedó registrado en un video que circula en redes sociales en donde se puede ver a hombres armados que bajan de unas camionetas y ejecutan a las víctimas quienes se encuentran contra una pared.

Información de medios locales señalan que la masacre se registró en el exterior del velatorio, a donde llegó el grupo armado y sacó a las víctimas para luego fusilarlas.

Los homicidios habrían ocurrido en una región donde el Cártel Jalisco Nueva Generación ostenta el control del territorio.

El mandatario mexicano afirmó que en próximas horas habrá más información sobre este caso, del cual sí apuntó que hay indicios de que algo ocurrió en dicha zona del estado de Michoacán.

“Se está haciendo la investigación, pero el informe que nos dieron es que no han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre. Hoy seguramente se va a saber más, pero la Fiscalía de Michoacán no nos ha enviado información”, adujo.

El mandatario arremetió contra quienes se han adelantado contra esta masacre, a quienes calificó como de mala fe para intentar desacreditar a su Gobierno.

Hay mucho desparpajo y en algunos casos mala fe, pues esto de San José de Gracia, de inmediato, quisieran que fuese cierto”, señaló.

Con información de: lopezdoriga.com

