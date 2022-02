Recibió un mensaje por parte de su abuelo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (Agencias)

La dinastía Fernández sigue afrontando el duelo de la pérdida de quien era la cabeza de la familia: Vicente Fernández, quien falleció hace ya casi tres meses. Es así como Alex Fernández, nieto del Charro de Huentitán, dio una intrigante revelación.

Y es que algunos de sus integrantes, como doña Cuquita, viuda del cantante, dio a conocer que desde la muerte de su esposo ella sigue recibiendo señales de su parte. Ahora Alex fue quien reveló que, al igual que su abuela, él también ha visto manifestaciones del cantante.

El hijo de “El Potrillo” contó que en pleno velorio que su abuelo le envió una señal para confirmarle que lo acompañaría durante su trayectoria musical. Lo anterior fue contado durante una entrevista que tuvo en días pasados en el programa “Venga la Alegría”.

“Algo raro que me pasó cuando estaba justo frente a su ataúd, y que estábamos ahí toda la familia y nos dieron la oblea y empecé a rezar y empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura conmigo hasta donde él quisiera”, relató.

“Le dije: ‘Dame una señal si sí o sí me estás escuchando, si estás de acuerdo’, la gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me hizo así (se me dobló), y es el dedo con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije: bueno, pero fue un sí”, confesó emotivo.