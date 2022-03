Reportan 67 casos de covid y 13 defunciones

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Con el descenso de los casos nuevos de covid-19, en Tamaulipas poco a poco va disminuyendo el número de municipios en color rojo al reportarse este lunes solamente siete en este color y se ha elevado la cantidad de los que se encuentran en verde, dentro del semáforo de riesgo epidemiológico.

El informe de la Secretaría de Salud estatal (SST) refiere que se confirmaron 67 contagios de covid-19, además de 13 fallecimientos de pacientes entre los 47 y 89 años de edad los cuales presentaron complicaciones tras contagiarse.

El acumulado de casos positivos en casi dos años de pandemia es de 142 mil 925, de los cuales 132 mil 358 pacientes se han recuperado y siete mil 586 han fallecido.

Los contagios se registraron en ocho municipios, siendo Tampico con 29 y Madero con 15 los que más casos registraron, mientras que Victoria añadió cuatro casos positivos.

La SST informó que para continuar con la tendencia descendente en el número de casos de covid-19, es necesario que la población refuerce las medidas de prevención universales y no bajar la guardia, ya que la emergencia sanitaria continúa activa.

Asimismo insistió en su llamado a proteger a los más vulnerables, mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y completar el esquema de vacunación anticovid.

De igual forma utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse o desinfectarse las manos frecuentemente, mantener la sana distancia, ventilar todas las áreas de la casa, limitar el contacto social y evitar salidas no esenciales, ya que representan la forma más efectiva de cortar la transmisión del virus.