Se abrirán dos casinos más en Victoria: Jorge Bello Méndez

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Este mismo año, en el corto plazo se abrirían dos casinos en Ciudad Victoria, reveló el secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio Jorge Bello Méndez,

“Sé porque ya los vi muy avanzados, ya vi el anuncio, ya vi la infraestructura armada”, refirió.

Tras señalar que el otorgamiento de los permisos corresponden al Estado, agregó; “nuestra responsabilidad es revisar que todo esté en orden, cualquier inyección de capital es importante y es buena, es bien recibida”.

“La parte que al municipio le compete tendrá que ser los trámites municipales, y se que las licencias de operación son estatales”, añadió.

Aún cuando no reveló los nombres de los casinos, el funcionario municipal explicó que uno estará ubicado en el Bulevar Tamaulipas a la altura de la empresa automotriz KIA, y otro más en el Ocho Veracruz.

“Son dos los que he visto ya remodelados, con fachadas distintas, no operando hay que aclararlo todavía pero ya los veo muy encaminados hacia la apertura”.