Productora de Brad Pitt hará realidad ‘Beetlejuice 2’

Tras más de treinta años de intentos fallidos y falsas ilusiones para los amantes del filme Beetlejuice, todo parece indicar que la secuela del éxito de 1988 de Tim Burton volverá a la pantalla grande por medio de la productora Plan B Entertainment, que pertenece a Brad Pitt.

Esta cinta, que se ha mantenido en un largo proceso de creación por Warner Bros después de que se desarrollara una serie animada, videojuegos y un musical en Broadway basados en el personaje interpretado por Michael Keaton, iniciaría rodaje el próximo verano, de acuerdo con información de Deadline. Anteriormente se intentó generar un proyecto al que denominaron Beetlejuice Goes Hawaiian, aunque todo quedó en nada.

Se conocen aún muchos detalles sobre la historia que en su primera parte sigue a una pareja de espíritus recientemente fallecida que se ve invadida en su casa por una familia con la que no quieren convivir, por lo que intentan todo tipo de trucos para sacarlos. Sin obtener resultados, invocan a un malicioso fantasma con la finalidad de asustarlos.

Con un desarrollo temprano y un guión que no se ha escrito todavía se espera que la productora de luz verde al filme. Según el periodista de The Ankler, Jeff Sneider, tanto Keaton (Beetlejuice) como Wynona Ryder (Lydia Deetz) volverían a formar parte de la franquicia. El elenco original se completa con Catherine O’Hara, Geena Davis y Alec Baldwin, quien según Sneider no formará parte del filme tras la tragedia en medio del rodaje de Rust. El director que estaría a cargo de la esperada producción tampoco ha sido confirmado.

Mientras tanto, Michael Keaton se prepara para el estreno de The Flash, del Universo Cinematográfico DC, en donde volverá a ponerse en la piel de Batman, papel que inició justamente al lado de Burton, en 1989. En los créditos aparecerá junto a Ezra Miller, Ben Affleck, Ron Livingston, Kiersey Clemons y Michael Shannon.

Con información de: elfinanciero.com