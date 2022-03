Diputados exigen proceder contra Xico González

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de que se le detectaron irregularidades financieras por más de ocho millones de pesos en la cuenta pública del 2020, diputados del partido Movimiento Ciudadano y del PRI, exigieron a la Auditoría Superior del Estado (ASE), llegar hasta las últimas consecuencias en contra del exalcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti.

“Debe prevalecer el estado de derecho. Si al señor se le movió (sic) de su puesto por malos manejos, yo no entiende porque la Auditoría Superior se queda callada y no da una respuesta puntual a los ciudadanos”, señaló el representante de MC, Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

Advirtió que, no hay voluntad para investigar al hoy subsecretario de salud.

“Son parte de lo mismo. Son los mismos y entre los mismos no se van a acusar. Creo que hay un contubernio muy grande por parte de ciertas autoridades estatales que no están interesados en que se esclarezcan los hechos” indicó.

Lamentó la situación, porque mientras a González Uresti no se le persigue, a otros alcaldes, de otros partidos distintos al PAN, los acosan.

“Estamos viendo como manejan el manipuleo de la ley con ciertos alcaldes que no son del PAN, sino de otros partidos. Presuntamente están haciendo investigaciones de malos manejos, pero los primeros que hacen malos manejos son ellos mismos. Son los principales saqueadores”, dijo.

Por su parte, Edgardo Melhem Salinas, del PRI, dijo que “lo más transparente es lo más correcto”.

“Si hay dudas, pues que se le investigue hasta el final y que se aclaren todas las observaciones que hay. Ese es nuestra exigencia: que se aclaren todas las observaciones” mencionó.

Dijo que es una obligación de la ASE asegurarse del uso correcto de los recursos públicos.

A su vez, Alejandra Cárdenas Castillejos, también del PRI, dijo que: “estaremos atentos a que atienda (González Uresti) esas observaciones que le hizo la Auditoría Superior”.

Consideró que, es evidente el daño que Xico le hizo a Victoria.

De acuerdo con un informe que la ASE entregó al Congreso del Estado, el pasado 18 de febrero, durante los primeros 10 meses del 2020, la administración encabezada por González Uresti incurrió en irregularidades financieras por un monto de ocho millones 465 mil 374.57 pesos.

Una vez que sea notificado, González Uresti, y quien fue su tesorero, Alfredo Peña, tendrán 30 días para aclarar las observaciones que se les formularon.