Canelo Álvarez exhibe indisciplinas de Andy Ruiz

Uno de los regresos más esperados en el mundo del boxeo es el de Andy Ruiz, pugilista que hace unos meses se había puesto bajo las órdenes de Eddy Reynoso, con el fin de recuperar el protagonismo que tuvo cuando se proclamó campeón mundial de los pesos pesados al vencer al británico Anthony Joshua.

Sin embargo, parece que la intención del Destroyer no es tan firme como parecía al principio, debido a que el Canelo Álvarez reveló que el pugilista está desparecido y no ha ido al gimnasio a entrenar.

El caso de Andy Ruiz es similar al de Ryan García, quien rompió hace unos días con Eddy Reynoso, argumentando que el entrenador no le dedicaba tiempo para entrenar, aunque el Canelo refirió que más bien pasaba por un tema de falta de disciplina.

“Eddy tiene tiempo para todos los peleadores, puedes preguntarle a todos. Si te das el tiempo para estar en el gimnasio y entrenar como se debe con disciplina, Eddy siempre estará ahí. Si vienes y entrenar 20 minutos, después no vienes en cuatro días o llegas después de la hora que habías quedado… necesitas ser disciplinado”. “Puedes preguntarle a Óscar Valdez, Frank Sánchez. No sé qué pasó con Andy Ruiz, es lo mismo (que Ryan García). Vino un día y después ya no viene”, declaró Canelo para el canal de ESNews.

El Destroyer cumplirá el próximo mes de mayo un año sin pelear, ya que su última contienda fue en 2021 cuando venció a Chris Arreaola en su primera pelea bajo la batuta de Eddy Reynoso; sin embargo, meses después el pugilista tuvo que ser operado de la rodilla.

Posteriormente, el pugilista no ha dado visto de que vaya a volver al cuadrilátero pronto, algo que le urge debido a que en su última gran exposición fue derrotado en su segundo enfrentamiento por Anthony Joshua.

Con información de: mediotiempo.com