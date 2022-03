Criticó decisión de la Academia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (Agencias)

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien se encuentra nominado a Mejor Película por “Nightmare Alley” en los premios Oscar de este año, expresó su posición sobre la polémica decisión por parte de los organizadores de la premiación de no televisar ocho categorías.

La ceremonia número 94 de los premios Oscar que se realizará a finales de este mes de marzo, ha tenido varias polémicas después de anunciar que dejarán fuera de su evento en vivo ocho categorías de la premiación, lo que provocó la molestia de una buena cantidad de figuras importantes de la industria.

Al respecto, el director mexicano, al igual que otros colegas, expresó no está de acuerdo en la reformulación de la ceremonia y su transmisión. El mexicano asistió el pasado 28 de febrero a la gala de la Asociación de Críticos de Hollywood, donde recibió el Premio al Logro Cinematográfico.

En su discurso de aceptación, Del Toro aprovechó para expresar su posición respecto a la decisión de los Oscars antes mencionada. “No los hacemos solos. Lo hacemos juntos. Y la gente que los hace con nosotros, incluso arriesgándolo todo en una pandemia, hacen un poco milagroso el día”, dijo el cineasta.

“Si es que algún año fue el indicado para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres (de los nominados en las categorías que no se emitirán) en vivo en los Oscars. Este es el año para escucharlos y cantarlos fuerte. No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero menos en este año”, expresó Guillermo Del Toro.

Un poco de contexto

La decisión de la Academia sobre cortar ocho categorías de la transmisión en vivo se debe principalmente a un intento de aumentar la audiencia e incrementar puntuación de rating en la próxima ceremonia de los Oscar. El asunto es que, desde ediciones pasadas, ha bajado la cifra de espectadores y en la entrega del 2021 se registró la puntuación más baja.

Entonces, la Academia y sus productores buscan utilizar un espacio de la ceremonia televisiva para introducir algunos contenidos de comedia entre otras cosas. De ahí que se decidiera cortar la emisión las siguientes categorías: Mejor Diseño de Producción, Edición, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora Original, Sonido, Cortometraje Documental, Cortometraje de Animación y Cortometraje de acción en vivo.