Personaje de Gatúbela en ‘The Batman’ es bisexual: Zoe Kravitz

La nueva película “The Batman”, que seguirá a Bruce Wayne, esta vez interpretado por Robert Pattinson, está por estrenarse y muchos esperan con ansías ver el filme dirigido por Matt Reeves, ya que desde que se han mostrado avances ha causado mucha expectativa.

Quien da vida a Gatúbela, Zoe Kravitz, recientemente comentó que su personaje es bisexual. La actriz recientemente habló sobre Selina Kyle, Gatúbela, en The Batman.

Desde que se dio a conocer que ella interpretaría a este personaje, las expectativas han sido altas y ahora la hija de Lenny Kravitz señaló las razones por las que cree que Gatúbela es bisexual.

Zoe Kravitz señaló en una entrevista que cree que Selina Kyle es bisexual debido a que tiene una fuerte conexión con su mejor amiga Anika y que este lazo podría convertirse en una relación.

“Definitivamente así es como la interpreté, tenían algún tipo de relación romántica”, dijo la actriz. Por otra parte, el director de la película, Matt Reeves reaccionó a las declaraciones de Zoe Kravitz y contó lo que en una ocasión habló con la actriz sobre Selina Kyle.

“Hablé con Zoe y una de las cosas que me dijo y que me encantó fue que: ‘Se siente atraída por los abandonados porque ella fue abandonada, y por eso quiere cuidar de estos rechazados, ya no quiere ser así y Anika es como una abandonada y la quiere’”, comentó.

Reeves señaló que en la película no se declara abiertamente bisexual al personaje de Zoe Kravitz, pero puede interpretarse, además que mencionó que la relación entre Selina y Anika es “profunda y tremenda”, no sólo hablando en el tema sexual. “Ella (Gatúbela) tiene una intimidad con ese personaje y es un cariño tremendo y profundo por ese personaje, más que algo sexual, pero se pretendía que hubiera una relación bastante íntima entre ellas”.

