Sera removido quien no tengan papeles de terrenos en poblado “La Pesca”

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La expropiación promovida por el Gobierno del Estado en terrenos del Poblado La Pesca es ilegal, por lo que a través de la vía de amparo dichos terrenos deberán ser restituidos a quienes legalmente tienen la propiedad y posesión de dichos predios, aseveró el abogado Gilberto Ávalos Martínez.

En su calidad de representante legal de 80 propietarios y poseedores de la superficie objeto del decreto de expropiación que contempla 428 mil 117.95 metros cuadrados, reveló que algunos promoventes ya cuentan con la suspensión provisional o definitiva en contra de dichos actos de expropiación.

“Hemos promovido aproximadamente 80 amparos en los cuales en unos ya se nos concedió la suspensión provisional y en otro la suspensión definitiva y estamos en espera de que se resuelva el fondo del asunto, si nos van a conceder el amparo liso y llano o para algún efecto”.

El también Presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Tamaulipas dijo que el gobierno indebidamente trata de despojarlos; “está expropiando una propiedad pero es una justificación para poder despojarlos de esa propiedad para poder venderlos a particulares”.

“Una expropiación no es para venderlos a particulares, es para una causa de utilidad pública y no para venderlos a particulares inversionistas”, recalcó.

En ese sentido, dijo, con los amparos que promovieron tienen confianza en que los van a restituir en sus predios y propiedades.

El abogado litigante aclaró que no están en contra del progreso en La Pesca, por lo que una vez que se les restituya en sus propiedades están dispuestos a dialogar con las autoridades, pero sobre una base justa.

“Claro que sí podemos sentarnos a platicar y hacer lo que es la expropiación previa indemnización como lo marca la ley”.

Por último, tras recalcar que son aproximadamente 80 personas las que están siendo despojadas de sus propiedades y de sus posesiones en La Pesca, manifestó; “lo que sí te puedo decir es que el Gobierno del Estado con la expropiación de todo eso y venta a particulares pretende obtener una ganancia de más de 500 millones de pesos”.