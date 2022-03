Urge IP a estabilizar Reynosa y la ribereña

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

A raíz del recrudecimiento de la violencia en la región de Reynosa y algunos municipios de la llamada frontera chica, el sector empresarial urgió a los tres niveles de Gobierno dejar de lado las diferencias y trabajar conjuntamente para estabilizar esa zona.

Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas, comentó lo anterior y advirtió que es urgente la intervención para evitar que haya un retroceso pues de la seguridad pública dependen no sólo empresas sino empleos.

“Nosotros en la frontera dependemos mucho del mercado estadounidense donde tenemos muchos clientes, el cual hemos recuperado pero lo podemos volver a perder”, comentó.

El empresario se refirió concretamente a los sucesos ocurridos en las últimas 48 horas, en las que presuntos delincuentes han derribado cámaras de videovigilancia oficiales y causado bloqueos en varias avenidas importantes de Reynosa.

“Por eso ocupamos que los tres niveles de Gobierno, Municipio, Estado y Federación, busquen las alternativas para lograr la estabilidad en Reynosa, para no perder eso que ganamos porque no nos ayuda nada lo que está sucediendo en el tema de inseguridad, pero además afecta directamente a la sociedad civil”, apuntó.

Almanza Armas agregó que pudiera haber algunas opciones para devolverle la estabilidad a la frontera, por eso han insistido en que se modifique la estrategia de seguridad pero hasta el momento sólo el Estado ha mostrado compromiso.

“Se tiene que evaluar el trabajo conjunto y a partir de eso determinar qué está dejando de hacer cada parte, porque lejos de desalentar los ataques a las vías de comunicación y otro tipo de delitos, se está incrementando la intensidad de las agresiones en contra de de corporaciones e instalaciones oficiales”, puntualizó.