Más del 50% de municipios podrían quedarse sin agua

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

Más del 50 por ciento de los municipios de Tamaulipas continúan padeciendo una terrible sequía que pone en riesgo el abasto para consumo humano, advirtió Angel de Jesús Covarrubias Villaverde.

El diputado local del PAN, señaló que ante ello los gobiernos deben colocar esa problemática como su prioridad de prioridades, y crear un plan para enfrentar una eventual situación de desabasto total.

“Mi llamado es a que, por encima de partidos, hagamos del agua una prioridad de prioridades. Vendrán los tiempos electorales y ahí estamos llamados a la responsabilidad, a que una contienda electoral, por importante que sea, no nos distraiga de nuestras responsabilidades de estado” indicó.

Detalló que, en la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, la intervención del sector privado, de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, tienen hoy en marcha la obra del Camalote, para resolver el tema de la salinidad, pero garantizar agua suficiente y saludable para la zona sur, requiere inversiones de cerca de cerca de 1,500 millones de pesos.

“En Victoria se sigue padeciendo el tema del agua, los cortes constantes, la falta de presión y la mala calidad del agua, afectan a afectan a miles y miles de victorenses” refirió.

El legislador dijo que la presa Vicente Guerrero, que abastece de agua a Victoria, está a una tercera parte de su capacidad, lo que revela la gravedad de la situación.

“La Conagua señala que está garantizada el agua para Victoria por dos años, pero la pregunta aquí es: ¿y después, qué va a pasar? tenemos que mandar un mensaje a los tamaulipecos, tenemos que decirles a todas y todos de la gravedad, de la situación, porque hoy todavía se sigue desperdiciando agua y se siguen teniendo fugas que tardan en ser atendidas” indicó.

Pidió no esperar a tener una situación como en Nuevo León, donde aseguran tener garantizado el abasto solo para poco más de un par de meses.

“No vayamos a permitir que en zonas como Tampico, que siempre ha estado rodeado de agua, un día no tenga para surtir a su población. Hagamos un plan de largo plazo, no podemos crear agua, pero si podemos limpiar y tratar aguas residuales, no podemos crear agua, pero si podemos llamar a la conciencia de las y los tamaulipecos, no podemos crear agua, pero si podemos mejorar la captación y la distribución y no podemos crear agua, pero si podemos gestionar recursos federales para las grandes obras que se necesitan” indicó.