Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Hace unos días la SEP anunció la eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), claramente hay mucho qué analizar al respecto.

En lo personal nunca estuve de acuerdo con la duración de la jornada (8:00am a 4:00pm) y la estructura u organización del programa (atención complementaria y actividades co-curriculares o clubes). Simplemente porque para los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) o barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) en la mayoría de los casos resultaba en desventajas en lugar de favorecer la atención y la inclusión.

Es de reconocer que el programa fue creado como una estrategia educativa con el objetivo de mejorar los ambientes de aprendizaje y las condiciones de los alumnos para un mayor desarrollo de competencias en escuelas de educación pública de nivel básico, y la idea central de brindar alimentación y clases suplementarias a millones de niños en condiciones de pobreza (esos objetivos no son nuevos) es una excelente premisa. Sin embargo, como muchos programas de la SEP (sin importar el color) estuvo lleno de problemas y errores, además de buenas intenciones.

Con el anuncio de la cancelación del programa, las quejas de padres y maestros no se hicieron esperar, las inconformidades son amplias.

Honestamente no están tan lejos de la realidad los que apuntan a los tintes electorales del nuevo programa, lamentablemente es innegable que el asistencialismo funciona en la política.

Los docentes pertenecientes al programa consideraron injusta la eliminación del mismo por una decisión del Gobierno federal. Sin embargo, los mismos docentes se quejaban mes con mes de la falta de pagos, atrasos en los recursos y desorganización que conllevaba la carga de trabajo. Si bien es cierto que para muchos recibir estos pagos después de tiempo consistía en un ahorro, la verdad es que los realmente afectados serán los maestros con doble plaza ¿Dónde van a acomodar estos horarios de trabajo? Y ¿A quién le corresponde encontrar esta solución? Porque los niveles y el SNTE no tardan en empezar a “aventarse la bolita”, como es costumbre cuando hay que resolver un asunto que atañe a la base.

Los padres de familia consideran que esto afecta primeramente sus horarios de trabajo, pues cuatro o cinco horas de jornada regular no son suficientes para cubrir un horario laboral. Aunque la escuela no es solo una guardería, es innegable que para los padres, y sobre todo madres trabajadoras, el tiempo completo era un gran apoyo, un ahorro en alimentos y cuidados extra que se cubrían con esta modalidad.

Directivos y autoridades desconocen el motivo de dicha decisión, pero no es difícil suponer que tendrá algo que ver con la redirección de recursos a las escuelas consideradas de alta marginación, que dicho sea de paso, no son las únicas que necesitan apoyos federales.

La verdad es que, aunque el gobierno quiera seguir pensando que “primero los pobres”, sinceramente todos los niños que reciben educación básica tienen los mismos derechos; y sí, las necesidades varían de un contexto a otro, pero se trata de priorizar, esto no quiere decir cubrir las necesidades de unos dejando de lado las de otros, sino establecer un programa que favorezca esos beneficios para todos.

No es requisito que una escuela se encuentre en una zona de “alta marginación” para necesitar un programa de alimentos. En muchas de las escuelas pertenecientes a zonas urbanas los alumnos viven en condiciones donde no se alcanza a cubrir sus necesidades básicas y el programa ETC ofrecía por lo menos los alimentos básicos que estos alumnos necesitaban.

Claro que sabemos de historias terroríficas sobre los malos manejos de los recursos, los problemas de pagos, la corrupción. Pero, ¿si en lugar de cancelar lo que no esta funcionando se revisa, se evalúa y se corrigen los errores? ¿Será que los encargados de estas decisiones han oído hablar de “el ciclo de políticas públicas”?

El programa de La Escuela es Nuestra al parecer está centrado solo en infraestructura, pues es la prioridad del gobierno federal. Construir escuelas por construirlas no justifica la cancelación del programa ETC, sobre todo cuando esto se hace sin ninguna evidencia, consulta o alternativa para quienes eran beneficiarios del mismo.

¿Cuánto más seguiremos esperando la revalorización del trabajo docente? ¿Cuántos pagos quedaron pendientes? ¿El programa de La Escuela es Nuestra (LEEN) tendrá un impacto en cuanto a los recursos y organización o será pan con lo mismo?

¿Y ahora qué sigue?