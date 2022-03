Niega Gattás ‘alianza’ con el Acción Nacional

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Luego de reconocer los avances en materia de seguridad pública por parte del Gobierno del Estado, el alcalde de Victoria, de filiación morenista, Eduardo Gattás Báez, negó trabajar a favor del Partido Acción Nacional.

“El reconocimiento que hice ayer, lo repito, fue el reconocimiento de que hay buena seguridad, le han funcionado las políticas públicas en materia de seguridad al Gobernador de Tamaulipas, eso es lo único que he comentado”.

“Hay que aceptar eso, los logros que ha tenido en materia de seguridad”, añadió.

Gattás Báez aseveró que tampoco hay entes políticos del PAN, o aliados realizando algún tipo de tarea al interior del Municipio para sumar el capital de Victoria al proyecto político del precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, César Augusto Verástegui Ostos.

“En el Ayuntamiento no lo permitiría, porque en primer lugar la ley (Electoral) cambió, y hoy es un delito grave todos los temas electorales, lo que antes en las campañas pasadas no eran delitos graves hoy sí lo es”.

Aparte, dijo, su carácter no se lo permitiría.

“Mi carácter no me lo permitiría. No soy agachado, yo por Victoria lo que tenga qué hacer, inclusive calmarme por bajar beneficios para Victoria, lo tengo que hacer”.

Cabe señalar que Gattás Báez destacó las coincidencias de la administración estatal con el Gobierno Municipal.

“Yo creo que el primer objetivo del Gobernador es que al victorense, al ciudadano le vaya bien, en ese sentido la política es de coincidencias y si el Gobernador coincide de qué le tiene que ir bien a Victoria y yo también, pues con esa coincidencia nos vamos para mejorar las condiciones de vida del ciudadano victorense”.