Saturan de publicidad aplicaciones gratuitas

Diego López Bernal

Cd. Victoria, Tam.- Para los usuarios de aplicaciones gratuitas con publicidad integrada en sus teléfonos celulares es común ver cada vez más anuncios de empresas financieras que ofrecen créditos “fáciles y baratos”, así como tarjetas de crédito exprés, sin buró, requisitos y a tasas preferenciales.

Se trata de aplicaciones como Súper Apoyo, Stori, Nu, Coru, Memivi, Inteli Cash, entre otras, a las que también se han sumado productos de la banca tradicional, como Banorte, ofreciendo así toda una gama de opciones que son una tentación en tiempos de crisis, como los actuales.

Al respecto, la Policía Cibernética de Tamaulipas recientemente lanzó una alerta a la población sobre aplicaciones que han sido relacionadas con fraude y “doxing”, por lo que El Diario MX te comparte el listado para que no caigas en el error.

Se trata de Peso Préstamo; Peso Fábrica; Cash Cash; Creditya; Listo Efectivo; Cash Money; Peso X; Crédito Box; Bancredi; Cash Box; Listo Cash; Envía Dinero; Cash Plus; Crédito Hoy y Cash Plus, comienza la lista.

Cabe mencionar que el término “doxing” es la abreviación de “exponer dox”, siendo “dox” un término coloquial para referirse a los documentos; es la revelación de la información personal confidencial de alguien mediante su publicación en línea; los hackers lo utilizan para acosar, amenazar o vengarse de alguien.

La lista de las aplicaciones que pone en alerta la Policía Cibernética de Tamaulipas la complementan: Cash Móvil; Credit Mex; Crediti; Ifectivo; Tepresto; Max Lana; Good Préstamo; Gryphus Crédito; Falta Préstamo; Máximo; Fush Money; Max Crédito; Grupos Crédito; Mx Efectivo; Xfectivo y Easy Credy.

Así que ya lo sabes, si planeas solicitar un préstamo o si te topas con publicidad de alguna de estas aplicaciones en tu teléfono celular la Policía Cibernética de nuestra entidad te recomienda no usarlas ni confiar en ellas, pues están relacionadas con delitos.