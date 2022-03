Suspenden resto de la Jornada 9 por violencia en Querétaro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La Liga MX ha tomado la decisión de suspender los partidos que restan de la Jornada 9 luego de los lamentables hechos de violencia que se vivieron en el Estadio La Corregidora de Querétaro donde aficionados se pelearon en las tribunas y hasta el momento se tiene reportado de forma oficial a 22 heridos, dos de ellos de gravedad.

De esta forma, los partidos Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Xolos vs Atletico de San Luis no se jugarán como estaban programados como una muestra de solidaridad y respeto ante las personas que sufrieron la violencia en el inmueble queretano.

Mediotiempo pudo saber que la Liga MX tomó esta decisión tras escuchar los primeros informes de los comisarios que estuvieron en el partido entre Gallos y Atlas, así como autoridades y el cuerpo arbitral encabezado por Fernando Guerrero.

Pumas se iba a enfrentar a Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario al mediodía, mientras que los Tuzos iban a recibir a los Tigres en el Estadio Hidalgo por la tarde y en el caso de Xolos el partido se iba a jugar en el Estadio Caliente. Por lo que los partidos, al igual que el Gallos vs Atlas, tendrán que reprogramarse.

La violencia se desató en las tribunas de la Corregidora y de acuerdo con videos y fotografías que circulan en redes sociales, así como de agencias oficiales, muestran a seguidores invadiendo el campo de juego y en algunos casos agrediendo a otros aficionados, todo está siendo investigado por la Comisión Disciplinaria.