Comparte Will Smith video bailando con ‘Lobo’ Vásquez en Guatemala

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El actor Will Smith estuvo de visita en Guatemala y compartió con sus seguidores un divertido video donde aparece bailando a lado de “Lobo” Vásquez, quien se hiciera sumamente popular en redes sociales por su forma de bailar.

Smith visitó durante unos días la ciudad de Antigua Guatemala, que es la principal ciudad turística del país centroamericano.

De acuerdo al video que compartió desde su cuenta de Instagram, Will Smith jugó basquetbol con niños y convivió con músicos locales. También firmó algunos autógrafos y visitó algunos sitios representativos de la ciudad.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que al principio del video aparece acompañado de “Lobo” Vásquez. El actor fue captado bailando a lado del célebre personaje que se hiciera viral por sus pasos de baile.

Según contó el “Lobo” Vásquez, el encuentro con Will Smith fue casual. Vásquez había sido contratado para un evento en la ciudad.

Sin que estuviera planeado, el famoso bailarín de redes sociales notó el barullo que causaba la presencia del actor y se acercó en compañía de su esposa a ver de qué se trataba.

“Cuando me acerqué a ver que sucedía, la gente que me conocía le dijeron quién era yo. Entonces él me habló a partir de un traductor que tenía de su producción y al final se puso a bailar conmigo”, declaró.

La aparición de “Lobo” Vásquez fue uno de los momentos que más apreciaron los fans latinoamericanos de Will Smith. Sin embargo, contrario a lo que muchos supusieron, el encuentro no estuvo planeado.

Actualmente Will Smith cuenta con una nominación a los premios Oscar por su actuación en película King Richard.

Con información de: noticieros.televisa.com

Instagram will load in the frontend.