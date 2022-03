Fiscalía inicia investigación por violencia en partido de Querétaro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La Fiscalía General de Querétaro abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos tras los incidentes en el partido de este sábado entre Gallos Blancos y Atlas.

Indicaron que irán proporcionando información “conforme las investigaciones lo permitan”.

La #FiscalíaQro informa que se ha iniciado una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por hechos sucedidos en el estadio Corregidora.



Se informará conforme las investigaciones lo permitan. pic.twitter.com/UmvBCYMmkx — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 6, 2022

Del incidente resultaron hasta el momento 22 personas lesionadas, dos de ellos graves.

El partido fue suspendió por una pelea entre hinchas que fue creciendo hasta que se invadió el terreno de juego, por lo que los jugadores tuvieron que refugiarse en los vestidores.

En redes sociales se compartieron imágenes de aficionados ensangrentados y heridos.

El gobernador Querétaro, Mauricio Kuri condenó los hechos y detalló que no hay víctimas mortales.

“Les repito, no hay ningún muerto, les vuelvo a decir, gracias a Dios en este momento no hay ningún muerto (…) En Querétaro la ley se impone, y en Querétaro no vamos a permitir que unos maleantes hagan este tipo de situaciones”, dijo.

¡TARDE LAMENTABLE! 😰✖



La violencia de apoderó de La Corregidora y los altercados se trasladaron al terreno de juego...



Querétaro 0-1 Atlas#GallosxFOX pic.twitter.com/m8NN7ktvME — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 6, 2022

Estoy en el Hospital General para ofrecer todo mi apoyo a los lesionados por lo sucedido en el Estadio Corregidora.



Actuaremos con todo el peso de la ley contra los responsables, Querétaro seguirá siendo un Estado Seguro. pic.twitter.com/SBTKY9q4LO — Mauricio Kuri (@makugo) March 6, 2022

