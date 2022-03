Vamos a dar con los responsables de violencia en estadio Corregidora: Kuri

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de los actos violentos protagonizados por aficionados de los clubes Atlas y Querétaro en el estadio La Corregidora.

“Ya se abrieron carpetas de investigación por diversos delitos y he incluido el de homicidio en grado de tentativa, lo repito incluido el de homicidio en grado de tentativa. Usaremos toda la tecnología para dar con cada uno de los participantes de estos hechos que son vergonzosos y nos vamos a asegurar que no vuelvan a poner un pie en el estadio, esto no va a quedar impune”, dijo Mauricio Kuri en conferencia de prensa.

El Gobernador condenó los actos vandálicos cometidos en el estadio de futbol La Corregidora.

“Lo que pasó ayer en el estadio Corregidora me llena de mucho dolor, nos llena de vergüenza y también de mucha rabia. La agresión que sufrimos ayer en un estadio de futbol que debería ser tras celebrar una justa deportiva no es un atentado contra un grupo de aficionados ni de espectadores ni entre los barristas es un atentado a Querétaro, así lo dijo.

El mandatario confirmó que no hubo decesos durante los hechos violentos entre aficionados de los equipos Querétaro y Atlas y agregó que el número de heridos que requirieron hospitalización fue de 26, entre ellos dos mujeres.

“Las autoridades estamos, sin embargo, no para calificar este tipo de actos con palabras, estamos para actuar y eso es lo que vamos a hacer y es lo que estamos haciendo el saldo de estos hechos al momento son los siguientes: hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria, 24 son hombres y dos mujeres. De esos 26 tres fueron dados de alta, de los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad”, aseguró.

Dijo que, aunque no se reportaron decesos, estos hechos fueron una verdadera tragedia.

“Condeno y lamento muchísimo lo sucedido, me siento ofendido e indignado, muy dolido, lastimado y muy entristecido; es una pena que estos hechos terribles se estén dando en un estado que es un símbolo de independencia y de la libertad, es inaceptable una tragedia como esta, porque lo es, pese a no tener muertos y lo repito, es una tragedia porque, aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia” refirió.

El pasado sábado 5 de marzo del 2022 el partido de futbol entre Querétaro y el vigente campeón Atlas fue suspendido debido a los actos de violencia que protagonizaron aficionados de los dos clubes y que ocasionó la invasión de la cancha y que dejó varios lesionados.

Con información de: noticieros.televisa.com