Reparación de puerta en presidencia quedará en manos del INAH

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Debido a que tiene más de cien años de antigüedad, después de que colapsara parte de su estructura a consecuencia de las fuertes ráfagas de viento que se registraron esta mañana, la restauración de la puerta principal de la Presidencia Municipal quedará en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), afirmó el cronista de la ciudad Francisco Ramos Aguirre.

“Nosotros dimos parte a la Delegación del INAH, corresponde a ellos venir y dar fe del acontecimiento”.

“Ellos tienen que venir a dar unas recomendaciones respecto a la manera de cómo se debe de restaurar y todo eso”.

Ramos Aguirre señaló que se debe evitar un problema con las bisagras que tiene, ya que, dijo, se pueden desprender “y causar algún problema más lamentable en cuanto a que pueda derribarse y caer arriba de alguna persona”.

El Cronista de la Ciudad señaló que es una puerta muy antigua y muy pesada, por lo que se requiere de algunos cuidados específicos .

“Es una puerta antigua, tiene más de cien años, el edificio fue construido a finales del Siglo XIX, estamos hablando de que la puerta se debió de haber instalado a principios del Siglo 20, 1910, 1913”.

Señaló que tras la construcción del edificio y la instalación de la puerta principal, posteriormente se hizo una remodelación al inmueble.

“La remodelación que se le da por parte del gobierno de Pedro Argüelles a este edificio que había sido casa-habitación de Alejandro Prieto y lo que estamos viendo es una puerta que por el uso, y a pesar de que no se le da mucho movimiento en cuanto a las bisagras de esta entrada, de alguna manera el tiempo, el deterioro, la falta de mantenimiento, la falta de supervisión por parte de las autoridades del INAH, son eventos que se presentan”.

Dijo que en este caso lo que procede es una reparación rápida para no estar en peligro de que pueda ser derribada sobre alguna persona que venga a la Presidencia Municipal.

Por su parte, entrevistado mientras se encontraba supervisando el acceso a la Presidencia junto con personal del INAH, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Victoria Gerardo illoldi Reyes rechazó que hubiera habido personas lesionadas debido al hecho reportado a temprana hora de este lunes.

“Esa información no es veraz, salvo los daños materiales”.

Además dijo Illoldi Reyes que correspondería a Protección Civil determinar la viabilidad de mantener abierto dicho acceso de la Presidencia Municipal.

“Notificarle a Protección Civil para que ellos puedan determinar la factibilidad de seguir teniendo este acceso o de suspenderlo por el momento y abrir otro acceso para la ciudadanía”.

“Es un tema que Protección Civil ya está tomando las medidas, en la mañana se acordonó la zona”, dijo para concluir.