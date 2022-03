Cuauhtémoc Blanco quiere mudar al Querétaro a Zacatepec

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco aseguró que tratará de convencer a los dueños de Grupo Caliente, propietarios de la franquicia del Club Querétaro, de mudar al equipo a Zacatepec, luego de que esta tarde se dio a conocer que la franquicia se pondrá a la venta, después de la desafiliación de la directiva encabezada por Gabriel Solares, y de los hechos de violencia del sábado pasado en el Estadio Corregidora.

“Serán bienvenidos si quieren venir a Zacatepec, con mucho gusto serán bien recibidos. Voy a tratar de contactar al que es dueño del Querétaro, le voy a decir que se lo traiga para acá porque acá hay una afición espectacular, ojalá trate de convencerlo para que se pueda traer a Querétaro acá”, dijo el exfutbolista.

El exjugador habló de lo sucedido en la capital queretana durante el duelo entre Gallos Blancos y Atlas, y consideró que el daño real que tiene el futbol mexicano está siendo provocado por las barras, las cuales tendrían que desaparecer del balompié nacional.

“Yo creo que tendrían que quitar las barras, eso te da más seguridad de poder ir al estadio. Las barras son las que están haciendo daño al futbol mexicano, y son importantes pero si no se saben comportar hay que retirarlos”, comentó Blanco.

“Todo el medio futbolístico está enojado, encabronado porque no pueden pasar estas cosas. Es lamentable lo sucedido. En Europa no pasan estos acontecimientos, deberían de tomar el tema en serio y tratar de revisar a todos los personajes que dañan el futbol mexicano. Me enfurece”, sentenció el ‘Cuau’

QUIERE AL QUERÉTARO EN ZACATEPEC



Cuauhtémoc Blanco levanta la mano para llevar a #GallosxFOX a Morelos #CentralFOX pic.twitter.com/Lsf318IKpb — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) March 8, 2022

Con información de: mediotiempo.com