CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (Agencias)

El comediante Luis de Alba cumplió 77 años el día de ayer, es famoso por interpretar a personajes como “El Pirruris”, nació en Veracruz, aunque ha pasado la mayor parte de su vida en la Ciudad de México.

“Mi señor padre no había terminado la Licenciatura en Derecho. En la Lagunilla vivió con mi abuela, enfrente del mercado. Por ahí había una vecindad que era bellísima, pero era una vecindad de cuatro patios”, comentó durante una entrevista.

El comediante platicó sobre su vida y los inicios de su carrera con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino”, siendo en ese espacio en donde recordó que “en la Lagunilla conoció a varios famosos, como los hermanos Castro, vivían en Allende, pero vivían en un edificio de otra clase”.

De igual manera, recordó que en su juventud participó en peleas de box, esto debido a que en donde vivía era como una tradición el acudir todos los sábados a ver peleas, por lo que eventualmente terminó participando en una en donde se enfrentó a quien era su mejor amigo, joven al que hizo sangrar debido al enfrentamiento.

“Me dio mucha tristeza. La regla principal era: ‘No esperes a que te descuenten, tú descuenta primero. Y de ahí no pares, síguelo’. Eso yo lo sabía porque lo veía, pero nunca fui de pelear. Me pusieron con mi mejor amigo de la vecindad. Desgraciadamente, me tocó que le saliera sangre y me sentí tan mal que fui y lo abracé”, recordó.