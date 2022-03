Reynosense gana oro y bronce en jiu-jitsu en Italia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Beatriz Flores / Hora Cero.-

Reynosa, Tam.- La reynosense Rommy Ávila viajó hasta Roma, Italia, en donde representó a México en la competencia European Jiu- Jitsu 2022, en la categoría Masters 3, el cual se llevó a cabo del 15 al 20 de febrero.

“Hola mi gente bonita de Reynosa, pues ya acabé mi torneo aquí en Roma, Italia…medalla de oro y bronce; perdí mi semifinal, no lo logré, y perdí por unos puntos. No acabo aquí, gracias a Dios que tengo los privilegios de seguir luchando por mis sueños. Rommy la Fuego sigue”, expresó a través de Facebook.

Fue hace cinco años, cuando la artemarcialista inició en el camino de este deporte y con el sueño de participar en una competencia en Europa, y este se cristalizó cuando se convirtió en la primera tamaulipeca en ser número uno en el mundo en los años 2020 y 2021, logrando ser la campeona mundial de Jiu-Jitsu, obteniendo la cinta morada.

Actualmente, la deportista se prepara para asistir a Brasil durante el mes de mayo, donde tendrá su siguiente competencia, el Brasileiro Jiu-Jitsu 2022.

Rommy Ávila compartió también que, el siete de octubre, mientras se encontraba disputando el título mundial, su hija que se encontraba embarazada se comunicó con ella para avisarle que se había roto su fuente, lo que la sorprendió mucho, pues ella planeaba estar de vuelta para continuar cuidándola durante su etapa de gestación.

“Entro a pelear el día ocho de octubre y durante la espera mi hija me manda mensaje que está sufriendo de dolor, yo no tenía fuerzas para pelear, ya me quería ir a su lado. Gano y agarro mi teléfono y había una llamada de video de mi hija con mi nieto. Título de campeona mundial y título de abuela el mismo día”, platicó Ávila.

La reynosense agradeció en su red social el apoyo recibido por la familia, amigos, patrocinadores y de toda la comunidad.