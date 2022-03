‘8M’ se sintió en redes sociales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Agencias.-

Cada ocho de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y como cada año muchas mujeres salen a las calles a alzar la voz y a pedir un alto a la violencia de género y a los feminicidios.

Las famosas no se quedan atrás, aunque hay algunas de ellas que también se unen a las marchas, hay otras que lanzan poderosos mensajes en redes sociales. Este año, varias aprovecharon la oportunidad para publicar mensajes en Twitter e Instagram.

Belinda, quien hace unas semanas estuvo en la polémica por el fin de su relación con Christian Nodal, publicó en Twitter un mensaje para mencionar que este día no es una celebración: “El 8 de marzo es un día de lucha, no un día festivo”, resaltó.

La actriz Ana Brenda Contreras hizo un llamado para que las empleadas domésticas sean tratadas con igualdad y tener responsabilidad afectiva: “Hoy no se felicita. No es para subir la foto con palabras bonitas y mentir o abusar el resto del año. Tengan responsabilidad afectiva. Páguenle lo justo a sus empleadas”, escribió.

Ely Guerra dedicó un emotivo mensaje a todas las mujeres: “Mujer: te amo, te honro, te celebro; nunca eres olvidada, siempre eres y serás vida y verdad. Hoy y para siempre fuertes, creativas, compasivas, únicas y radiantes. Eres como un sol, una cosa bella”, dijo.

Danna Paola, quien siempre ha hablado sobre el feminismo y el empoderamiento femenino, acudió a Twitter para publicar un tuit en el que escribió: “Me dijeron que me calle y no me he callado”, así como una foto con varios cárteles.

La actriz Yalitza Aparicio, que se encuentra en Dubai, compartió una foto en Instagram con motivo del Día Internacional de la Mujer. “Terminemos con la desigualdad juntos”. Zuria Vega compartió en Instagram una imagen de un zeppelín que voló por la CDMX con la frase: “Ninguna en el olvido”.

Internacionalmente, Britney Spears también alzó la voz por las mujeres y reflexionó sobre lo difícil que es ser mujer. “Es difícil ser una mujer. Tienes que pensar como un hombre, actuar como una dama, lucir como una jovencita y trabajar como un caballo”, expuso.

MENSAJES PARA TODAS

Aparte de las celebridades, millones de usuarios de Twitter e Instagram decidieron usar sus perfiles para enviar mensajes con la finalidad de hacer conciencia sobre las diferencias que hay hacia las mujeres, así como exigir un alto a la violencia (principalmente en nuestro país, donde miles de mujeres son asesinadas) hacia la mujer.

Igual que los mensajes compartidos, hubo miles de fotografías sobre la marcha que se realizó en la Ciudad de México en donde entre algunas cosas, destacó el hecho de que varias activistas regalaron flores a las policías que acudieron a resguardar el Zócalo o la colocación de pintura morada para que las asistentes dejaran huellas al marchar.