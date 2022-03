Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Si hubiera un premio al mejor emprendimiento del año, lo más probable es que Elizandra Regina de Cândido, de 47 años, sería una de las nominadas. Ella es una conductora exclusiva para mujeres que se renta incluso para delatar a los maridos infieles de sus clientas, entre otras cosas.

Su historia se dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de Facebook ofreciendo sus servicios de transporte insólito, como llevar a mujeres a esperar a sus esposos a las afueras de un motel o, simplemente, llevándolas de compras.

La pandemia la obligó a buscar una nueva forma de sustento y al platicar y conocer las historias de algunas de sus amigas y conocidas, que temen viajar con conductores desconocidos, decidió que la mejor forma de ayudar sería siendo chofer exclusiva de mujeres.

La publicación que la dio a conocer fue una especie de “broma seria”, expresó, pero es real. El origen de su publicación ocurrió porque en una ocasión llevó a una amiga a un motel para investigar si realmente la estaban engañando.“No soy detective privado”, dijo, “pero hacemos lo que la gente pide. Soy chofer, llevo a la mujer a donde tiene que ir. La única excepción es que no respondo a hombres”.

Además de llevar a sus clientas a hacer las compras y estar dispuesta a descubrir infidelidades, Elizandra también se presta para escuchar las historias de las mujeres.“Hay gente que me llama para desahogarme. Adentro del carro escucho cada historia, que es para sumar a nuestra vida. Hay gente que no va a ningún lado, solo me llama para dar una vuelta y conversar”, contó.

Con información de: plumasatomicas.com