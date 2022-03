Regresan los Vaqueros

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rubén Jasso.-

Luego de dos años completos sin actividad a causa de la pandemia del covid-19 y siete años de ausencia de competencias oficiales, los Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias están de regreso y ya se preparan para participar en la Liga Universitaria de Futbol Americano de la máxima casa de estudios (LUFAUAT), por lo que han iniciado sus entrenamientos a fin de reclutar a alumnos de las diferentes carreras para que formen parte del equipo.

La invitación a los alumnos matriculados de la FIC la viene haciendo el entrenador en jefe Jorge Alberto Carranco, quien cuenta con el apoyo y respaldo por parte del director del plantel, Vicente Paul Saldívar Alonso, quien está interesado por revivir el tema del deporte de manera interna con los alumnos.

“La idea de nuestro director es la de promover la activación física en todos los sentidos entre los muchachos y a nosotros se nos ha dado la tarea de formar el equipo de futbol americano Vaqueros de la FIC para participar en la categoría Novatos, esto quiere decir que participarán jóvenes que no hayan jugado este deporte”, comenta el coach.

Fueron siete largos años que la Facultad de Ingeniería y Ciencias no tomaba parte en el futbol americano, pero ahora han retomado dicho proyecto y para ello iniciaron sus entrenamientos en el legendario campo “El Potrero”, de cual el entrenador guarda gratos recuerdos.

“Este campo tiene historia, aquí escribimos muchas páginas de gloria, es por ello que queremos que el legado continúe”, dijo.

En cuanto a los entrenamientos, se llevan a cabo de lunes a viernes en horario de las 16:00 a las 17:30 horas, pidiendo como requisito que sean alumnos de la FIC y, sobre todo, que tengan muchas ganas de querer ser un “vaquero”.

Respecto a la responsabilidad que le fuera conferida por el director, Vicente Paul Saldívar, expresó: “Es un reto que hay que afrontar y como muchos saben yo siempre he sido un hombre de campo, de trabajo, el cual no me espanta y bueno ahora hay que trabajar con los jóvenes e irlos moldeando, porque quienes llegan no saben sobre el americano y hay que comenzar desde los fundamentos básicos”, explicó.

Además de Jorge Carranco estarán en este proyecto los entrenadores César Gallegos en la ofensiva, Roberto Gutiérrez en la defensiva, así como Oscar Garza y Berna García como entrenador de mariscales de campo.