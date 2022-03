Sasha tenía 14 años cuando tuvo una relación con Luis de Llano

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La ex cantante del grupo Timbiriche, Sasha Sokol, reveló en el marco del día de la mujer que mantuvo una relación con el productor Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años y el 39, calificándola de abuso, ya que ella era una menor.

A través de sus redes aseguró que Luis de Llano realizó declaraciones falsas y minimizando la situación.

Contó que, por la diferencia de edad, su familia no vio la relación con buenos ojos, y que no había durado dos semanas como dijo en entrevista con Yordi Rosado, sino cuatro años.

A pesar de que su madre la sacó de Timbiriche y la mandó fura del país, mantuvo la relación a distancia, pero a los 17 años la terminó, tras lo cual tuvo miedo de que el productor afectará su carrera musical.

Aseguró que Luis de Llano sabe que cometió un delito por mantener una relación con una menor de edad.

“Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré”, escribió.

“Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo –ni debo— guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad”.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”.

En la entrevista con Yordi Rosado, el productor declaró que se enamoró de Sasha, pero la relación que tuvieron solo había durado dos semanas.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, dijo el productor.

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Con información de: www.telediario.mx