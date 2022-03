Acusa AMLO de nueva campaña en su contra por asesinato de periodistas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acusó que adversarios buscan aprovecharse de los asesinatos de periodistas en el país para orquestar una nueva campaña contra el Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Existe una campaña, no tengo la menor duda, aprovechando esta circunstancia lamentable (asesinatos de periodistas) en contra del Gobierno que represento, y el fondo es lo que ya expliqué: los que se dedicaban a saquear a México, ya no lo pueden hacer, y están buscando la forma de debilitarnos”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que asume su responsabilidad por el asesinato de periodistas en el país, aunque recalcó que trabaja para que ya no ocurran.

“Estoy asumiendo la responsabilidad, no solo eso, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos, y desde luego para proteger a los periodistas. Nada más que se tiene que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo”, dijo.

“La diferencia de estos lamentables casos con los de antes, es de lo que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que inicio dede los años ochenta y se mantuvo durante 36 años del periodo neoliberal”, apuntó.

“No es así (peor que nunca asesinatos contra reporteros), hay una diferencia fundamental: estos no son crímenes de Estado, tenemos todos los elementos, te pode os dar información de caso por caso. A diferencia de antes, en todos estos homicidios, ya hay detenidos, no hay impunidad (…) cero impunidad, no somos iguales”, puntualizó.

Acusa ‘mafia’ y medios contra su gobierno

López Obrador aseguró que su Gobierno no solo enfrenta al crimen organizado, sino también a una “mafia del poder” molesta debido a que ya no puede saquear los bienes del país.

“Estos que se sentían dueños de México, esta oligarquía, domina a la mayoría de los medios de información, de los que de manera hipócrita se rasgan las vestiduras, cuestionando de que hay esta inseguridad”, explicó.

“Su propósito no es el que les preocupa que pierdan la vida de los periodistas, sino que se están combatiendo los privilegios (…) no solo son (los medios) de México, es el New York Times, el Washington Post, es el Financial Times, El País de España, porque es una prensa en general que protege a grupos de intereses creados, no es una prensa que protege al pueblo”, agregó.

En lo que va de 2022, van seis profesionales de la información asesinados en México.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y al menos 30 en el actual de López Obrador (2018-2024).

Con información de: lopezdoriga.com