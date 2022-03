Diputadas independientes fueron expulsadas de Morena

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas- Desde el día de ayer, después de que se declararan diputadas independientes, las legisladoras Nancy Ruiz Martínez y Nayeli Lara Monroy fueron expulsadas de Morena, informó el delegado del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas Lucio Ernesto Palacios Cordero.

En rueda de prensa, acompañado por los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y del coordinador de la bancada en el Congreso local Armando Zertuche Zuani, Palacios Cordero señaló que tanto como Ruiz Martínez como Lara Monroy con su conducta “dejaron de coincidir y de practicar nuestros principios más esenciales, no robar, no mentir y sobre todo no traicionar al pueblo”.

Ante representantes de diferentes medios de comunicación, añadió; “desde su decisión, desde el día de ayer, ya no forman parte de Morena, su conducta es totalmente incongruente con lo que significa la Cuarta Transformación”.

Cabe señalar que Palacios Cordero señaló que la fortaleza de la Cuarta Transformación de ninguna manera se ve alterada por los hechos recientes; “ellos con esta decisión se ponen al margen de una clara tendencia mayoritaria”.

“Morena tiene principios muy sólidos, nuestro partido está unido, y así seguiremos trabajando juntas y juntos”.