PAN “tumba” también al secretario general del Congreso

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Con 20 votos a favor y 16 en contra, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la remoción del secretario general, Ausencio Cervantes Guerrero, para designar a Raúl Cárdenas Thomae.

La iniciativa de punto de acuerdo impulsada por el PAN en la sesión ordinaria del pasado martes, había quedado en suspenso al darse dos empates de 18 votos.

En atención a lo que establece la ley interna del Congreso del Estado, cuando ocurre un doble empate la iniciativa debe ser retirada de la orden del día, para ser votada en la siguiente sesión, tal como sucedió este miércoles.

Durante la tercera votación, la acción legislativa fue aprobada con 20 votos a favor, incluidos los de los diputados de Morena, Leticia Vargas y Jesús Suárez Mata.

De inmediato, la presidenta de la mesa directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez, llamó a Cárdenas Thomae a rendir la protesta de ley.

Al culminar el evento protocolario se dio una descortesía y grosería por parte de la bancada de Morena, porque sus integrantes se negaron a saludar de mano al nuevo funcionario.

El hecho provocó que el diputado panista, Luis René Cantú Galván, hiciera un reclamo a los morenistas.

“Es una falta de respeto no querer saludar. Me da tristeza que, sin conocer (al funcionario) no tengan madurez y voluntad para saludar. Nosotros hemos sabido reconocer cuándo se debe dar la mano” acusó.

En respuesta, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Armando Zertuche Zuani, respondió que, “en política, las cosas no son personales”.

“Es más grave que no respeten la ley y los procedimientos internos, a que se niegue un saludo de mano” argumentó.

Antes de que la iniciativa de punto de acuerdo fuera sometida a votación del Pleno, Zertuche había señalado desde la tribuna que la destitución del secretario general para designar un sustituto estaba fuera de orden y de la legalidad.

Denunció que “el adn y el fantasma de la legislatura 64 busan pasar por encima de la justicia y la ley”.

El panista le respondió con un: “si ustedes dicen que no está en la ley (el procedimiento de remoción del secretario), entonces hagan el procedimiento que quieran”.