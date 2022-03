Revela Paty Navidad que varias veces la envenenaron en Televisa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La famosa actriz y cantante, Paty Navidad, una vez más dio de qué hablar, pues confesó que en varias ocasiones fue acosada laboralmente en Televisa a tal punto que, según contó, cayó en el hospital varias veces, luego de que presuntamente la trataran de envenenar.

Después de que el Día Internacional de la Mujer destapara varios casos de abuso y otros tipos de violencia de género, Paty Navidad también decidió compartir su experiencia.

A través de una entrevista la famosa contó que fue en la telenovela ‘Por ella soy Eva’ de Televisa en donde vivió bullying.

“Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles, algunos quizá más que otros. A mí sí me ha tocado, he sido una mujer acosada, no sexualmente, pero sí físicamente, psicológicamente y electrónicamente. Son temas muy complicados”, informó.

Señaló que sufrió de varios envenenamientos que incluso ya perdonó: “Sufrí ese bullying en telenovelas, donde sufrí envenenamientos, ya lo he dicho, pero ya lo perdoné… Yo trabajé mucho en eso porque para mí fue muy complicado, yo no lo creía cuando lo estaba viviendo. Yo decía: ‘Dios’”, dijo Paty Navidad.

​Lla tapatía compartió que en varias ocasiones acabó en el hospital y que muchas personas participaron en ello: “Había como de todo, yo no me dedico a esas cosas… pero era sabido que había cosas muy oscuras detrás de todo y llegué al hospital muchas veces envenenada de ácido muriático, clorhídrico, sulfúrico y me dejó de hablar todo mundo en la telenovela… ”, agregó.

Finalmente, mencionó que no supo por qué ya no le dieron trabajo en Televisa, sin que le dijeran los motivos.

Con información de: milenio.com