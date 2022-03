“Sepulta” Congreso Fondo de Capitalidad para Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El Pleno del Congreso del Estado “sepultó” en definitiva la Ley del Fondo de Capitalidad, que habría garantizado para Victoria recursos extraordinarios por aproximadamente 650 millones de pesos al año.

Lo anterior, luego de que el dictamen que emitieron las comisiones unidas de finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública, y la de estudios legislativos, en relación al veto del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, no alcanzó la votación requerida para su aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Solamente 19 diputados votaron a favor del dictamen.

La constitución y la ley del Congreso del Estado establecen que, cuando eso ocurre, el dictamen se aprobará en el sentido inverso al que fue emitido.

Como la resolución de las comisiones legislativas fue de corregir las observaciones que presentó el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y ratificar la expedición de la Ley del Fondo de Capitalidad, al no alcanzar el respaldo de la mayoría calificada de los diputados asistentes a la sesión de este miércoles, el dictamen se aprobó en sentido inverso.

Eso significa que, el Fondo de Capitalidad para Victoria quedó desechado en definitiva.

El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, Isidro Vargas Fernández, lamentó que, a pesar de haberse atendido las observaciones del gobernador, “insiste en su necedad de no aprobar la ley del Fondo de Capitalidad”.

La ley del Fondo de Capitalidad que había sido impulsada por la bancada de Morena, obligaba al gobierno del estado a invertir cada año el uno por ciento de su presupuesto anual en Ciudad Victoria.

Tomando en cuenta de que en 2022 el presupuesto estatal será de 65 mil millones de pesos, los recursos extraordinarios para Victoria habrían sido de 650 millones de pesos.En la exposición de motivos, la bancada guinda señaló que Victoria presenta un grave rezago en su desarrollo, y para salir de él requiere de presupuesto extraordinario porque no tiene otros ingresos más que las participaciones estatales y federales.