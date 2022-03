Denuncia Telmex sabotaje; ‘cortan’ teléfono e internet a 900 usuarios

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Alrededor de 900 usuarios de la empresa de telefonía Telmex, se vieron afectados luego de que durante la madrugada de este viernes, desconocidos causaron cortes en las líneas de esta empresa, dejando sin internet y algunos sin servicio telefónico en 2 colonias del sector oriente de Ciudad Madero.

Alfonso Martínez Duque, Secretario de la Sección 18 de Telefonistas en Tampico, señaló que fue notificado sobre esta situación al que llamó sabotaje.

“Nos imaginamos que durante la noche o madrugada entraron y cortaron un cable de capacidad para 900 clientes, entonces ahorita en la mañana uno de nuestros técnicos se dio cuenta e hizo el reporte”, señaló.

Dijo que no se trató de un robo, y es para afectar el servicio que brinda esta empresa a las familias de la urbe petrolera, los cuales son los más afectados al quedar sin el internet y teléfono.

“No fue un robo para aprovechar lo que cortaron, esto fue directamente para afectar a nuestros clientes de Teléfonos de México, tanto como vandalismo no, porque sabían que lo que iban a provocar, cualquiera hace destrozos, pero es mucha coincidencia que hicieran solo el corte”, aseveró.

Dijo que es una situación que se repite en un lapso muy corto, ya que en el último día del 2021 también la empresa fue afectada con este tipo de acciones, causando afectaciones a los usuarios por varios días, en lo que fue restablecido los servicios.

“Aquí es un sabotaje en contra de nuestros clientes, cabe mencionar que no es la primera vez que nos dañan servicios de nuestros clientes, recordemos que el 31 de diciembre en esta misma zona fuimos afectados durante tres días, muchos clientes que se quedaron sin internet a partir del día 31 hasta el 3 de enero por la afectación tan grande en dónde nos quemaron los cables”, señaló.

Detalló que por lo menos son dos colonias las que han resultado afectadas a causa de esta situación, como la Adolfo López Mateos y el sector Benito Juárez.