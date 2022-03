Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. — Después de los violentos hechos donde resultaron tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad y una ama de casa, podría ser clausurado el campo de fútbol de la Colonia “Américo Villarreal”, advirtió el secretario del Ayuntamiento de Victoria Hugo Reséndez Silva.

“Nos reportaron ese suceso que se dio en ese campo de fútbol, vamos a analizar qué es lo que sucede y ver qué procede en consecuencia, si el campo se clausura”.

“Estar al pendiente de que no vuelva a suceder y aplicar el reglamento”, añadió.

Reséndez Silva señaló que si bien es cierto el Ayuntamiento procura promover el deporte van a ser muy estrictos en pedirle a los organizadores de esos torneos que sean más enérgicos con las reglas para evitar estas situaciones.

“Exhortar a la ciudadanía para que hagan uso debido de esos espacios públicos y no indebido, como lo que se suscitó ayer; recordemos que los espacios deportivos son para convivir y no que acaben en riñas o pleitos”.

El Secretario del Ayuntamiento recordó que la ingesta de bebidas alcohólicas está prohibido en dichos espacios públicos; “el que lo haga se genera la expulsión inmediata del torneo, no debe ser, además que el reglamento nos lo prohíbe”.

“Nosotros vamos a ser muy estrictos en aplicar la norma y no vamos a permitir que se estén consumiendo o ingiriendo bebidas alcohólicas en esos campos deportivos”.

Cabe recordar que en una final de fútbol entre el “Deportivo Yépez” y “Dental Plaza” realizada la noche de ayer jueves en el campo de la Colonia Américo Villarreal se registró una riña que dejó al menos tres personas lesionadas.