Es ‘calumniosa’ y ‘completamente falsa’ resolución de Parlamento Europeo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como “calumniosa” y “completamente falsa” la resolución del Parlamento Europeo emitida el jueves, donde condena la violencia en contra de los periodistas en México.

Tras la polémica respuesta del Gobierno mexicano a dicha resolución por medio de una misiva, López Obrador dejó en claro que los parlamentarios europeos se vieron sorprendidos con la información que se les dio, además de que los llamó “borregos” y “golpistas”.

El Gobierno de México fijó su postura ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo.

“A veces se puede pensar que solo aquí, antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo, lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa”, dijo.

El mandatario mexicano aseveró que los legisladores europeos son “muy conservadores, con mentalidad colonialista”, y dejó en claro que no se podía permitir que se le faltara el respeto al Gobierno de México con este tipo de resoluciones.

“Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban, una resolución condenando al Gobierno de México. Antes como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados, cualquier ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas, por eso fue la respuesta que no tardó mucho, ayer mismo nos enteramos y se envió una respuesta”, refirió.

Reiteró que no se tiene en cuenta que su Administración heredó la violencia en México de anteriores gobiernos neoliberales.

“Lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos, seguimos teniendo homicidios en el país. Ya vamos por una tendencia a la baja porque estamos trabajando todos los días con ese propósito”, expuso.

“Estamos aplicando dos estrategias que nos estando ando buenos resultados: atender al pueblo, las causas, atender a los jóvenes, los programas del bienestar, eso ayuda mucho; lo segundo es no permitir que se asocie la delincuencia organizada con la autoridad, que no haya impunidad, como era antes. Ya no hay ese contubernio, por eso hemos logrado avanzar enfrentando la delincuencia, y hay disminución en todos los delitos”, dijo.

López Obrador lamentó los asesinatos de periodistas en México y apuntó que de cinco homicidios a profesionales de la información hay un total de 17 detenidos.

El Parlamento Europeo (PE) condenó este jueves las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes -que ya han acabado con la vida de seis reporteros en lo que va de 2022- se investiguen de manera “rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”.

“La libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana”, recordó la Eurocámara en una resolución aprobada este jueves por 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.

El Gobierno de México respondió a los diputados europeos que en el país se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.

A través de un comunicado, el Gobierno mexicano que en el país “se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia”.

Señaló que “no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”.

