Reconoce efectos de la guerra en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (Agencias)

La crisis causada por la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que la economía de México tenga repercusiones, desde aumento de inflación, mayor subsidio a los combustibles, variaciones en el precio del dólar, entre otros, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, pues ha tenido un impacto en los precios y esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los cien dólares por barril, y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente, ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel.

“Ahora, todos los que tienen que ver con las finanzas, pues saben que se viven periodos difíciles. En la última semana, por ejemplo, se nos depreció el peso (…) ayer (miércoles) ya cayó el dólar, es decir, se volvió a apreciar el peso con relación al dólar, llegó a estar a 21.35 y ayer ya bajó de 21 pesos por dólar”, expuso López Obrador en rueda de prensa en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo dijo que la inflación sí da indicios preocupantes.

“Ahora en el último reporte estábamos, en diciembre, en 7.36. Creo que el último reporte que tenemos es 7.28, esto se incrementó, el reporte de hace unos días, pero la proyección que tiene el Banco de México es 4.5, o una cifra parecida.

“Y miren esto (dijo mientras señalaba una de las gráficas), esta es la guerra. Había resistido y pues esto sí me preocupa”, reconoció López Obrador.

Criticó a quienes señalaron que México debería invertir menos en mejorar refinerías y seguir extrayendo petróleo.

“Había quienes nos recomendaban que ya no nos ocupáramos del petróleo. Bueno, uno de estos multimillonarios del mundo (Elon Musk) hace unos días creo que manifestó que con mucho coraje tenía que aceptar de que se iba a seguir necesitando el petróleo, y él está en el negocio de los carros eléctricos (Tesla)”, puntualizó López Obrador.